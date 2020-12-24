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Michelin извинился перед посольством Украины за «российский борщ»
Украинские дипломаты получили извинения от Michelin, который назвал борщ блюдом русской кухни
Michelin извинился перед посольством Украины за «российский борщ»
Фото: Washington Post / Others
24 декабря 2020 г.

Руководство Michelin принесло извинения посольству Украины во Франции в связи с тем, что в пресс-релизе компании о московских ресторанах борщ был назван блюдом русской кухни, поделилось DSnews со ссылкой на сообщение украинской дипслужбы в Facebook.

«Вчера, получив новость о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами в Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за «гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией», – говорится в заявлении посольства.

Первоначальная версия пресс-релиза, опубликованная 21 декабря, в которой говорилось об «эмблематических национальных первых блюдах русской кухни – борще и рассольнике», после обращения дипломатов была исправлена. Новый вариант звучит следующим образом: «На кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях».

Michelin выпустил пресс-релиз по случаю запуска работы ресторанного гида в российской столице в 2021. Мэр города Сергей Собянин отметил, что в последние годы гастрономия Москвы стала настоящей точкой притяжения туристов и ее рестораны входят в число лучших в мировых рейтингах, в том числе в World's 50 Best Restaurants.

Украинское посольство во Франции также сообщило, что стартовала работа над гастрономическим гидом Michelin по киевским ресторанам: «В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ, чтобы снять все вопросы. Борщ наш!».

Ранее экспертный совет при Министерстве культуры Украины рекомендовал включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия пять новых позиций. Одна из них – культура приготовления украинского борща.

Также Министерство культуры объявило марафон «Культура и традиция приготовления украинского борща» и предложило украинцамопределить свой «борщевой темперамент».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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