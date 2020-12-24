Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламента страны об отмене закона о превращении украденного из банков страны миллиарда долларов в государственный долг, пишет ТАСС.

За остановку действия закона, принятого в 2016 году, 16 декабря проголосовал парламент страны. С инициативой выступила Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Члены оппозиции заседание бойкотировали, некоторые депутаты заявили о намерении оспорить решение в Конституционном суде.

Отменить решение парламента и проверить законность его действий потребовали депутаты оппозиционной фракции «Про Молдова». КС в ответ на жалобу опубликовал сообщение, в котором говорится: «Одобряется просьба о приостановлении действия закона». Этот вердикт будет действовать до завершения разбирательств по делу.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон, передающий 24 декабря свои полномочия новому президенту Майе Санду, считает, что отмена закона, из-за которого выплачивать выведенный заграницу миллиард приходилось налогоплательщикам, снизит фискальное давление на население и пойдет на пользу экономическому развитию страны. Сэкономленные средства должны были направить на поддержку сельского хозяйства. Избранный президент Майя Санду также поддержала инициативу ПСРМ.

В январе 2015 года в Молдове разгорелся коррупционный скандал: из банков Banca de Economii (Сбербанк), Unibank и Banca Socială исчез миллиард долларов (13,6 миллиардов леев). Сумма, равная примерно 15% ВВП Молдовы, была переведена в зарубежные офшоры. «Аферу века» расследовали журналисты и детективное агентство Kroll, которое пригласило правительство страны. Главным организатором признали молдавского бизнесмена и мужа российской певицы Жасмин Илана Шора. Его приговорили к 7,5 годам тюрьмы, но Шор обжаловал приговор и позже сбежал из страны вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком.

Все три банка обанкротились несмотря на госкредиты, средства Национальному банку страны должно было вернуть государство, поскольку именно оно выступило гарантом возвращения кредита. Банковский скандал стал причиной массовых акций протеста, смены двух правительств и падения правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали ЕС и США.