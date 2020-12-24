Заместитель главы администрации города Первомайск Нижегородской области РФ по социальным вопросам Александр Широков отрицает кражу елки с участка Валентины Замотаевой: по его словам, которые приводит«Коммерсант», эта информация «не соответствует действительности».

Сначала Широков не приводил никаких объяснений пропажи дерева с частной территории Замотаевой. «Ошибки администрации я здесь не вижу. Вот сейчас проходит проверка. Я сейчас не могу сказать. Следствие ведет расследование, я думаю, какие-то будут сделаны выводы, и уже там дальше будем решать», – говорил замглавы.

Позже администрация сообщила, что дерево было аварийным и его спилили из-за жалобы соседки. Но эта версия себя не оправдала – женщины уже год нет в живых. После этого Широков заявил, что Замотаева сама 27 ноября написала заявление о передаче ели «в дар городу» для украшения перед Новым годом. Таким образом, факт спила елки сотрудниками местной администрации подтвердился. По словам чиновника, у Валентины Замотаевой «нет претензий к действиям администрации», она сама попросила срубить дерево.

Между тем, Замотаева так не считает: по сообщениям местных СМИ, история с елкой довела женщину до предынсультного состояния, и она взяла больничный. Валентина живет в частном доме в Первомайске, который славится своими елями, – это отображено на гербе города.

Как отмечают в прессе, местной администрации не составило бы труда найти ель в лесу, которым окружен Первомайск, но вместо этого было решено взять дерево с участка Замотаевой, пока она была на работе. Вернувшаяся домой Валентина обнаружила, что елка с ее участка спилена по уровню забора. Компенсаций и извинений женщина не получила.