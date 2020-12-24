Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская опровергла слухи о своем назначении ректором Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), пишут «Аргументы и Факты». Чиновница ушла на пенсию после скандала из-за смерти 13 человек в Городской больнице №20, где лечились пациенты с коронавирусом. В данный момент она возглавляет кафедру организации здравоохранения и общественного здоровья РостГМУ.

«Нет, это неправда. Я заведую кафедрой в вузе и ничего более», – ответила Быковская на вопрос о новой работе. В самом университете эти слухи восприняли без энтузиазма, заявив, что Татьяна Быковская – «бесконечно далекий от науки и преподавания человек» и «едва ли доцент к 60 годам может возглавлять учреждение такого уровня». Сотрудники вуза напомнили, что именно экс-министр в свое время закрыла кафедру акушерства и гинекологии, выпускавшую около 40 специалистов в год.

СМИ также писали о том, что именно Быковская содействовала продвижению по карьерной лестнице Надежды Левицкой. Та на протяжении семи лет возглавляла Управление здравоохранения в администрации Ростова. Левицкая, у которой нет медицинского образования, по данным ростовских журналистов планировала стать главврачом Городской поликлиники №4. Об этом свидетельствовала и неожиданная отставка главврача Александра Рубана, проработавшего на этой должности 11 лет. Администрация Ростова заявила, что Левицкой нет в списке кандидатов, а Рубан ушел по собственному желанию.

И Левицкая, и Быковская покинули свои должности после «кислородного» скандала: в ночь с 11 на 12 октября в Городской больнице №20 из-за перебоев в подаче кислорода умерли 13 человек. Сначала местные власти отрицали произошедшее в ковидном госпитале, но после вмешательства следственного комитета обе чиновницы ушли со своих постов.

СМИ пишут, что пенсия Быковской, возглавлявшей ростовский Минздрав с 2004 года, составила 187 500 рублей. В скором времени бывшая чиновница планирует уехать в Израиль к своей дочери, которая выпускала журнал о роскошной жизни «Искусство потребления. Премиум».

В ноябре 2019 года Татьяна Быковская была задержана оперативниками ФСБ и некоторое время находилась под домашним арестом. Ее обвиняли в содействии одной из частных компаний в выигрыше государственного тендера.

Средняя пенсия в РФ - порядка 15 тысяч рублей.