Израильские военные запретили палестинцам сажать оливковые деревья

Израильская полиция помешала палестинцам посадить саженцы оливковых деревьев напротив еврейских поселений в городе Сальфит к северу от оккупированного Западного берега. Правоохранители жестко выдворили людей с территории. По официальным данным Палестины, около 650 000 еврейских поселенцев живут на оккупированных землях Западного берега и Иерусалима. Согласно международному праву, строительство еврейских поселений там является незаконным. #Иерусалим #Палестина #еврейские_поселения