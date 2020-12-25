ПОЛИТИКА
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Израильские военные запретили палестинцам сажать оливковые деревья
Израильская полиция помешала палестинцам посадить саженцы оливковых деревьев напротив еврейских поселений в городе Сальфит к северу от оккупированного Западного берега. Правоохранители жестко выдворили людей с территории. По официальным данным Палестины, около 650 000 еврейских поселенцев живут на оккупированных землях Западного берега и Иерусалима. Согласно международному праву, строительство еврейских поселений там является незаконным. #Иерусалим #Палестина #еврейские_поселения
Израильские военные запретили палестинцам сажать оливковые деревья / Others
25 декабря 2020 г.
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