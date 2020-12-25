Каждая пятая нуждающаяся семья в России не получила ни одной выплаты от государства в период с 2014 по 2018 год, сообщает РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты по итогам анализа государственной политики по снижению бедности.

На семьи, в которых доходы на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, в этот период приходилось 22-26% всего объема социальных выплат, 19-20% семей не получали никаких выплат, установили аудиторы.

В Счетной палате утверждают, что систему социальной поддержки в России нужно модифицировать. В частности, каждое пособие должно существенно повышать уровень доходов его получателей, в противном случае оно должно быть заменено. Адресатами новых мер поддержки и уже имеющихся должны быть уязвимые категории населения, в том числе те, кто не является бедным, но подвержен риску оказаться за чертой бедности, считают аудиторы.

По оценке правительства, уровень бедности в стране по итогам 2020 года увеличится до 13,1% населения России, в прошлом году показатель составил 12,3%. Между тем, согласно плану по достижению национальный целей развития России, к 2030 году власти планируют снижение уровня бедности до 6,5%.

Как следует из исследования сервиса «Работа.ру», почти две трети россиян (64%) в следующем году планируют начать копить деньги. При этом пока что откладывать средства регулярно получается только у 28%.

Кроме того, согласно данным опроса, 72% респондентов признались: заниматься накоплением в 2020 году у них не получилось. Больше половины (52%) из тех, кто все же откладывал деньги, смогли выделить на эти цели менее 10% дохода.

Чаще всего россияне планируют откладывать на непредвиденные финансовые трудности (например увольнение или задержку зарплаты) — таких оказалось 35% опрошенных. Из-за опасений форс-мажорных обстоятельств, например, болезни, копят 25% россиян. Среди других популярных вариантов – покупка жилья или автомобиля, планирование отпуска или ремонта, вложения в образование или повышение квалификации, пенсии.