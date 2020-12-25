Дочь спикера Кремля Елизавета Пескова стала владелицей 10% акций ООО «Сеть столичных бистро», которая в ближайшем времени планирует открытие ресторанов украинской, узбекской и итальянской высокой кухни в Москве, пишут «Открытые медиа». ООО «Сеть столичных бистро» функционирует под брендом Restada Group.

Заведения, совладелицей которых станет Пескова, будут называться LeBorsch, Dastarhan, eKere и Da Giovanni. Ресторан eKere с шеф-поваром из Италии познакомит москвичей с традиционной неаполитанской кухней. Заведение ориентировано на премиум сегмент и VIP-обслуживание, указано на сайте Reastada. В меню бистро LeBorsch будут блюда по рецептам «глухих деревень Украины» вместе с современными модными тенденциями, а в Da Giovanni будут готовить неаполитанскую пиццу из итальянской муки в дровяной печи.

Под брендом Restada планирует запустить три ресторана высокой кухни и три точки быстрого питания, которые будут находиться в развлекательном центре «Остров мечты» – крупнейшем в Европе крытом парке развлечений. «Остров мечты» открылся в Москве 27 февраля 2020 года, на церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. По данным «Открытых медиа», парк принадлежит девелоперу Амирану Муцоеву, сыну депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. Бюджет проекта – 1,5 миллиарда долларов.

Restada Group на официальном сайте представлен как «новый амбициозный и перспективный игрок на ресторанном рынке Москвы», в структуре которого есть рестораны и точки быстрого питания, а также кейтеринговый сервис на мероприятиях до тысячи человек и услуги доставки еды. Компания пока только открывает свои первые заведения, но уже заявила о том, что ей «доверяют проведение протокольных мероприятий с присутствием первых лиц государства и представителей бизнес-элиты». «Мы всегда гарантируем высокопоставленным клиентам безопасность и конфиденциальность», – уверяют в Restada Group.

Рестораны станут не единственным направлением деятельности Елизаветы Песковой. В ее профиле в Instagram указаны компании Speransa Digital и туристический бренд Visit Moscow, которые Елизавета купила в апреле 2020 года. Компания Speransa Digital или «Сперанса ДС» в этом году получила от мэрии Москвы 16,5 миллионов рублей на развитие туризма и гостеприимства столицы. В конце августа дочь Дмитрия Пескова также зарегистрировала новую компанию «Лиза и Саша», которая будет заниматься пошивом одежды.