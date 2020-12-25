ПОЛИТИКА
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Митинги оппозиции в Ереване закончились задержаниями
Столкновениями участников акций и полиции закончились митинги оппозиции в Ереване. Протестующие блокировали движение на дорогах и перекрывали улицы. По данным местных СМИ, полиция задержала больше 80 участников демонстраций. Митинги протеста в Армении длятся с 10 ноября, после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Митинги оппозиции в Ереване закончились задержаниями / Others
25 декабря 2020 г.
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