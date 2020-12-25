Митинги оппозиции в Ереване закончились задержаниями

Столкновениями участников акций и полиции закончились митинги оппозиции в Ереване. Протестующие блокировали движение на дорогах и перекрывали улицы. По данным местных СМИ, полиция задержала больше 80 участников демонстраций. Митинги протеста в Армении длятся с 10 ноября, после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.