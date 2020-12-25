Калининградский областной суд в минувший четверг приговорил супружескую пару к лишению свободы за госизмену в пользу спецслужб Латвии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«24 декабря граждане России, супруги Зимина Антонина Константиновна и Антонец Константин Владимирович признаны Калининградским областным судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»)», – сообщили в ЦОС.

Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей, Антонец – к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч рублей.

Как утверждают в ФСБ, латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году, когда она была в заграничной командировке. С тех пор женщина, работавшая независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, якобы собирала и передавала иностранным спецслужбам информацию, составляющую гостайну. «В 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения», – утверждало следствие.

Суд проходил в закрытом режиме, его детали не разглашаются. Супруги не признали своей вины.

Антонина Зимина была задержана в июле 2018 года: ее доставили в Москву, где она содержалась в одиночной камере СИЗО «Лефортово». Ее мужа задержали годом позже – в июле 2019 года – также по обвинению в государственной измене.

По словам отца Зиминой, дело связано с эпизодом на свадьбе супругов в апреле 2015 года. Суд согласился со следствием в том, что супруги пригласили на торжество сотрудника ФСБ, а позже вроде как раскрыли информацию о нем латвийской разведке. Мужчина подтвердил, что сотрудник контрразведки действительно был среди приглашенных на свадьбу его дочери, однако за застольем открыто говорил о месте своей работы, раздавал визитки и фотографировался с гостями. «Никто и не думал, что это какое-то преступление», – отметил Зимин. Однако после того, как фотографии и видеозаписи со свадьбы попали в интернет, ФСБ начала уголовное дело, сказал он.

Зимин уточнил, что приглашенный на свадьбу сотрудник силового ведомства – давний приятель его дочери. По его словам, он вместе с ней учился в университете в Калининграде.

По данным«Коммерсанта», в деле позже появился еще один эпизод – о передаче супругами секретных сведений, якобы полученных Константином Антонцом во время работы юристом в минэкономики Калининградской области. В частности, юрист якобы передавал бумаги, в которых содержалась информация о проектах, финансируемых правительством Калининградской области, а также о деятельности местных спецслужб.