Российская частная компания Success Rockets заявила о планах на строительство в Республике Дагестан космодрома для сверхлегких ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Проект с объемом около 600 миллионов долларов планируют полностью завершить к 2025 году.

«Компания выразила намерение и заключила соглашение о строительстве первого частного космопорта «Европа» в Республике Дагестан. Партнером выступила АО «Корпорация развития Дагестана». Для реализации проекта планируется привлечение частных и государственных инвестиций, объем которых оценивается в 600 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Начало строительства запланировано на осень 2021 года в северной части республики на побережье Каспийского моря. Под него выделят около 50 гектаров земли. Комплекс будет включать в себя две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, завод по производству ракет, аэродром малой авиации, гостиницу для туристов и работников, а также железнодорожную станцию.

«В России пока нет гражданских площадок для пуска ракет сверхлегкого класса, поэтому мы приняли решение о ее создании и в последние месяцы прорабатывали нюансы с региональной корпорацией развития», - заявил гендиректор Success Rockets Олег Мансуров, добавив, что компания планирует сотрудничество с иностранными заказчиками.

В Success Rockets также сообщили, что деятельность компании будет развиваться по пяти направлениям: сверхлегкие ракеты, буксиры, спутники, спутниковые группировки и аналитика космических данных. Общий объем инвестиций составит 50 миллионов долларов. Генеральный директор АО «Корпорация развития Дагестана» Артур Алибеков уверил, что при производстве будут использоваться экологически чистые технологии: «Мы сопровождаем этот проект с инициации и будем создавать благоприятные условия для его воплощения в Дагестане».

По данным газеты «Ведомости», в июне 2020 года группа российских частных инвесторов объявила о планах по разработке сверхлегкой ракеты-носителя. Ракета длиной 20 м и весом в 13 тонн сможет выводить на орбиту не менее 250 кг полезной нагрузки. Олег Мансуров отметил, что потенциальным заказчиком сверхлегкой ракеты-носителя в рамках проекта «Сфера» может стать Роскосмос. Первый коммерческий пуск сверхлегкой ракеты с космодрома в Дагестане планируется в 2024 году.

В то же время, как отмечал в интервью «Коммерсанту» руководитель Института космической политики Иван Моисеев реализация такого проекта вызывает довольно много вопросов. «Перспективы совершенно не видно. А где же брать спутники для запусков? У нас такие никто не создает. Те единицы, которые у нас производит государство, вполне успешно запускаются с существующими носителями в качестве попутной нагрузки, – отмечал эксперт. – На Западе такие стартапы с легкими носителями существовали всю жизнь, потому что у них очень много фирм, которые делают эти спутники. Спрос существует, у нас же его нет».