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Десятитонный метеорит упал в китайской провинции Цинхай
В соцсетях обсуждают видео падения метеорита в Китае. Впечатляющую картину приближающегося к Земле небесного тела предположительно диаметром около 1 метра и массой в 10 тонн называют достойным завершением 2020. Сообщается, что он упал в районе города Юйшу. Его население составляет около 400 тыс человек, никто не пострадал. #Китай #космос #метеорит
Десятитонный метеорит упал в китайской провинции Цинхай / Others
25 декабря 2020 г.
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