Десятитонный метеорит упал в китайской провинции Цинхай

В соцсетях обсуждают видео падения метеорита в Китае. Впечатляющую картину приближающегося к Земле небесного тела предположительно диаметром около 1 метра и массой в 10 тонн называют достойным завершением 2020. Сообщается, что он упал в районе города Юйшу. Его население составляет около 400 тыс человек, никто не пострадал. #Китай #космос #метеорит