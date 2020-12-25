Почти 75% всех смертей мужчин в России в определенной степени связаны с потреблением алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Вклад потребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%. Атакже кардиомиопатия, которая встречается и у женского населения, вклад алкоголя может составлять также до 70 с лишним процентов», – сказал Мурашко.

Ранее министр здравоохранения подчеркивал, что порядка 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний – среди них избыточное потребление алкоголя и табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. Михаил Мурашко неоднократно говорил о «колоссальном» влиянии алкоголя на население России, особенно на мужчин.

Употребление алкоголя, наркотиков и продукции с никотином увеличивает риск заражения коронавирусом, а не предотвращает его, как пишут некоторые издания. Этот факт подтвердил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По данным общественного движения «Трезвая Россия», более 85% трудоспособных россиян употребляют спиртные напитки – это свыше 76 млн человек. По мнению исследователей, уровень влияния алкоголя на смертность взрослого населения составляет 70%.

Самыми популярными алкогольными напитками у россиян назвали пиво (8,5 миллиардов литров в год) и водку (1 миллиард литров в год).

В 2019 году стартовал национальный проект «Демография», включающий в себя пять федеральных проектов. Его цель – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.