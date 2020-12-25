В преддверии новогодних праздников цены на некоторые продукты питания в России демонстрируют дополнительный рост, сообщает Znak со ссылкой на данные Росстата. В период с 15 по 21 декабря на 3,2% подорожали яйца, плодоовощная продукция – на 2,9%. Из овощей самый резкий скачок у огурцов и помидоров – 10% и 6,4% соответственно.

«В 18 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли на 0,1-1,9%, в 34 субъектах – на 2,3-4,4%, в 25 субъектах – на 4,5-10,7%. В шести субъектах цены не изменились, в двух субъектах – республиках Мордовия и Хакасия – снизились на 0,7% и 0,4%», – указано в материалах Росстата. Если сравнивать с прошлым годом, то яйца стоят на 12,6% дороже, чем в декабре 2019 года.

Помимо огурцов и помидоров выросли цены на картофель – на 2,3%, свежую белокочанную капусту – на 0,7%, репчатый лук – на 1,4% и морковь – на 1,8%. Яблоки подорожали на 1,1%.

Россияне, по статистике, тратят около трети своих доходов на еду, причина тому – в том числе высокие цены.

Сильный рост цен на продукты привлек внимание Генпрокуратуры и президента РФ Владимира Путина. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, – а вы мне сказки рассказываете здесь», – отчитывал 13 декабря Путин на совещании членов правительства и давал неделю на принятие срочных мер. Результатом критики президента стало подписание премьер-министром Михаилом Мишустиным нескольких постановлений, которые путем административных мер должны стабилизировать цены на ряд продуктов, в частности на сахар и подсолнечное масло.