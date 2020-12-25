Как отмечает пресс-служба Следственного комитета РА, на Погосян заведено уголовное дело. Она обвиняется по ч.2 статьи 308 («Злоупотребление должностными полномочиями») и п.1 ч.3 статьи 190 («Отмывание денег, полученных преступным путем»). Бывший министр культуры объявлена в розыск.

Армену Смбатяну предъявлено обвинение по ч.2 статьи 38-308 («Содействие в злоупотреблении должностными полномочиями»). Он отпущен на свободу под залог в размере 20 миллионов драмов (примерно 42 тысячи долларов).

Асмик Погосян, возглавлявшая Минкульт Армении в 2006-2016 годах, одновременно занимала должность вице-председателя АОКС («Армянское общество культурных связей с зарубежными странами»). Эта организация еще с советских времен находилась в особняке в центре Еревана на улице Абовяна, которое Погосян и оформила в собственность организации. Передача осуществлялась при поддержке председателя АОКС Армена Смбатяна – бывшего посла Армении в РФ, а ныне главы дипмиссии в Израиле.

Позже АОКС, по утверждениям следствия, учредила общество с ограниченной ответственностью, в капитал которого вложила указанное здание и его земельный участок, стоимость которых оценивается в 201 миллион драмов (около 400 тысяч долларов). Таким образом, здание стало собственностью частного предприятия. Затем 100% его акций за 550 тысяч долларов были проданы компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах на имя родственника Асмик Погосян.

Старинное здание было построено в конце XIX века и какое-то время использовалось в качестве больницы. Оно сочетает различные стили европейской архитектуры той эпохи и входит в список памятников республиканского значения.