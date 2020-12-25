ПОЛИТИКА
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Удерживавший в рабстве мужчину полицейский из Татарстана получил 4 года
Экс-полицейский Динар Гафиятов приговорен к четырем годам колонии строгого режима за то, что силой удерживал мужчину на ферме своего отца - заставлял ухаживать за скотом и издевался над ним
Удерживавший в рабстве мужчину полицейский из Татарстана получил 4 года
Фото: Газета.ру / Others
25 декабря 2020 г.

Бывшего полицейского из города Нурлат Республики Татарстан Динара Гафиятова приговорили к четырем годам колонии общего режима и запрету на работу в органах внутренних дел в течение трех лет, пишет Idel.Реалии.

Динар Гафиятов признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и использовании рабского труда. Сам он свою вину отрицает, пытаясь при этом очернить потерпевшего Идриса Садыкова. Экс-полицейский считает, что Садыков ведет «аморальный образ жизни», в отличие от него самого.

Заседание по делу Гафиятова состоялось 24 декабря в Аксубаевском районном суде Татарстана. В своем последнем слове Гафиятов попросил судью учесть при вынесении приговора его возраст и семейный статус. «Мне сейчас 29. Этот приговор решает мою судьбу, моих детей, которые могут расти без отца . Сегодняшний день решает мою судьбу. Думаю, полагаю, надеюсь на вашу справедливость, не оставите детей без отца», – сказал подсудимый. Прежде прокуратура требовала назначить ему 14 лет колонии строгого режима.

Параллельно было возбуждено уголовное дело против отца полицейского. Оно выделено в отдельное производство в связи с его болезнью. В ближайшее время Гафиятов-старший также предстанет перед судом.

В мае 2019 года Идрис Садыков был задержан Динаром Гафиятовым по подозрению в ограблении магазина. Полицейский увез Садыкова на ферму к своему отцу, где его продержали в сарае около трех недель. Потерпевшего принуждали следить за скотом, его многократно били, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. Мужчину освободили после того, как его сестра обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже Садыкова.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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