Столичные фармпроизводители за январь-ноябрь 2020 года реализовали свои товары почти на 150 миллиардов рублей – это на 32% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 11 месяцев 2020 года столичные фармпроизводители реализовали товаров собственного производства почти на 150 миллиардов рублей, что на 32% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. За этот срок доля Москвы в общем объеме отгруженной продукции предприятий производителей фармацевтической отрасли России составила 26%», – отметил он (цитата по «Интерфакс»).

По словам чиновника, рост производства фармацевтической продукции обусловлен в том числе влиянием пандемии и увеличенным спросом на лекарственные средства.

Ефимов также подчеркнул, что поддержка фармацевтического сектора Москвы является важнейшей задачей столичной администрации, что особенно актуально в условиях пандемии. В число мер поддержки, которые предлагает предприятиям столичные власти, входят прямая финансовая помощь в виде субсидий и льготных займов, а также другие механизмы, создающие благоприятные условия для работы предприятий. Например, для снижения налоговой нагрузки на предприятие ему может быть присвоен статус промышленного комплекса Москвы.

Как указал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, приобретаемые такой компанией налоговые льготы позволяют снизить налоговую нагрузку на 17-25%. В числе столичных промкомплексов – московское производство лекарственных средств «Изварино Фарма», ставшее «шестым промкомплексом за этот год и седьмым промкомплексом среди фармпредприятий», добавил Прохоров.

В новом статусе компании получают доступ к существенным льготам, которые предоставляются правительством Москвы. Так, ставка регионального налога на прибыль для предприятий сокращается с 17% до 12,5%, вдвое снижается налог на имущество, на 20% – налог на землю, а ставка арендной платы за землю становится на 80% ниже базовой.