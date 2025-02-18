ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Суд заставил Нетаньяху замолчать
Премьер Израиля громко спорил с судьей, представитель закона запретила политику делать заявления во время заседания
Суд заставил Нетаньяху замолчать
Нетаньяху / Reuters
18 февраля 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 17 февраля прибыл в Окружной суд Тель-Авива на десятое заседание по делу о коррупции. Однако слушание быстро переросло в конфликт: по данным Walla, адвокаты премьера устроили протест, заявляя, что процесс слишком затянут. Сам Нетаньяху начал громко спорить с судьей, требуя сократить заседания, ссылаясь на угрозы безопасности, связанные с вторжением в Газу.

Издание Yedioth Ahronoth отмечает, что судья отказалась принять во внимание заявления Нетаньяху и приказала премьеру оставаться на месте. Она также запретила ему делать заявления. Нетаньяху, возмущенный таким решением, сказал, что «очень удивлен» поведением судьи. Однако представитель закона имеет право требовать молчания — даже если за скамьей подсудимых находится сам премьер.

Премьер-министр обвиняется по трем делам, их коротко называют дела 1000, 2000 и 4000. Все дела связаны с коррупцией и незаконным отмыванием денег. Премьера обвиняют в получении дорогих подарков, незаконном лоббировании интересов бизнесменов и попытках влиять на СМИ в обмен на благоприятное освещение его деятельности.

При этом некоторые суда идут навстречу премьеру. Так, 17 февраля иерусалимский окружной суд удовлетворил запрос Нетаньяху об отмене запланированного на следующий день заседания, приняв аргументы о необходимости сосредоточиться на дипломатических и военных вопросах.

Адвокаты премьера также добиваются сокращения числа слушаний с трех до двух, утверждая, что сложная международная обстановка требует постоянного внимания главы правительства.

Суд пока не принял окончательного решения, но предложил защите представить альтернативный график заседаний.

На фоне этих событий израильские власти предупреждают, что продолжающиеся судебные разбирательства могут ослабить позиции страны на международной арене. Сам Нетаньяху настаивает, что все обвинения против него — политически мотивированные, а судебный процесс лишь отвлекает его от управления страной в сложный момент. Однако все это лишь попытки избежать наказания за преступления.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us