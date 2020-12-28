Личные отношения президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана позволяют находить гармоничный выход из спорных ситуаций, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». Пресс-секретарь российского главы государства отметил, что у Москвы и Анкары есть «огромный комплекс двусторонних отношений».

«Когда … два государства возглавляют лидеры, которые так друг к другу относятся, которые считают друг друга человеком слова и человеком дела, это является залогом того, что даже если возникают разногласия, если возникает где-то конфликт интересов, то конструктивный настрой лидеров позволит выйти из ситуации гармонично», – сказал Песков.

Он добавил, что Россия и Турция как крупнейшие геополитические игроки могут и должны вносить серьезный вклад в решение вопросов региональной безопасности, «делать так, чтобы не было войны». Ранее Владимир Путин, отвечая на один из вопросов на большой пресс-конференции, назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эрдогана человеком, «который держит свое слово», несмотря на то, что их взгляды «на отдельные вопросы могут расходиться».

В свою очередь турецкий лидер ответилПутину аналогичным заявлением. 25 декабря по окончании пятничного намаза в мечети Омер Озтюрка в стамбульском районе Ускюдар Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал российского коллегу так: «Слова г-на Путина обо мне также описывают его самого. С момента нашего знакомства с уважаемым г-ном Путиным я знал его таким. Человек слова, держит свои обещания. На самом деле почти нет таких стран [как Россия], с которыми у нас такие крепкие отношения. Мы будем и дальше поддерживать уже имеющиеся связи».