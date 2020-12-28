Израильские журналисты обратили внимание на комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая выразила удивление «обостренной реакцией» на затронутые в интервью посла Анатолия Викторова Jerusalem Post вопросы.

«Изложенная в нем позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях. Все воспроизведенные в публикации высказывания российского посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике», – заметила Захарова.

Москва всегда подчеркивала, что решение палестинского вопроса является необходимым условием для обеспечения мира и стабилизации обстановки в регионе, отметила спикер МИДа. По мнению российского ведомства, нормализация отношений Израиля с арабскими соседями – это возможность установить новые каналы цивилизованного, основанного на международно-правовых нормах общения, а сохранение конфронтации и отказ от конструктивного диалога лишь затрудняют поиск компромиссов по урегулированию арабо-израильского конфликта.

Первоначально посольство РФ в Израиле заявляло, что высказывания Викторова были искажены журналистами и к вырванным из контекста цитатам были добавлены «личные комментарии». На имя главного редактора The Jerusalem Post было направлено официальное письмо. Комментарии Захаровой говорят об обратном, замечают израильские журналисты.

Интервью с послом России в Израиле Анатолием Викторовым в Jerusalem Post было опубликовано 8 декабря этого года. Недовольство израильской стороны вызвала следующая цитата: «Проблема [ближневосточного] региона – это не политика Ирана, а отсутствие взаимопонимания между странами и несоблюдение резолюций ООН в израильско-арабском и израильско-палестинском конфликтах».

В то же время глава российской дипмиссии отверг утверждения, что Иран финансирует военизированные группировки шиитского толка, и выступил на стороне ливанской организации «Хезболла», которую считают военным и политическим инструментом иранской политики. Посол также заявил, что видел тоннельную систему, которая ведет из Ливана в Израиль и для ликвидации которой армия еврейского государства устраивала целые военные операции, однако поставил под сомнение доказательства того, что эти тоннели были вырыты именно «Хезболлой». По мнению Израиля, подобные туннели используются для подготовки террористических атак на мирных израильтян. Андрей Викторов отметил, что не «Хезболла» нападает на Израиль, а Израиль атакует «Хезболлу».

МИД Израиля вызвал Викторова через два дня после публикации и выразил «яростный протест» против высказываний российского дипломата, которые «не соответствуют действительности, многократно продемонстрированной ему». «Израиль не принимает эти заявления», – сказал министр иностранных дел Габи Ашкенази. В экспертной среде есть мнение, что комплементарные высказывания российских дипломатов в адрес Ирана и «Хезболлы» –не первыев своем роде, они объясняются присутствием России в Ливане и местом Бейрута в схеме обхода международных санкций против Дамаска.