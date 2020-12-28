Половина опрошенных россиян выступили против создания российской Единой биометрической системы (ЕБС), и только 19% граждан уже дали разрешение на обработку персональных данных, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Исследование показало, что на загрузку своих биометрических данных в систему готов каждый пятый респондент, в большинстве своем это представители молодого поколения: люди в возрасте 18–24 лет (25%) и 25–34 лет (22%). Больше всех ЕБС не доверяют пожилые люди – 81% россиян старше 60 лет не готовы делиться сведениями о себе, такого же мнения и поколение 35-44 лет (80%).

Свой отказ предоставлять данные ЕБС каждый десятый россиянин обосновывал тем, что не видит в этом необходимости либо считает эти данные слишком личными, а также боится слежки или утечки информации. Треть опрошенных не смогли объяснить свое решение не делиться данными.

Недоверие населения к ЕБС связано с отсутствием официального и открытого подтверждения надежности системы, считает глава Русского биометрического общества Данила Николаев. При этом представители российских банков, таких как ВТБ, «Сбер» и «Русский Стандарт», напротив, отмечают доверие и готовность населения предоставить данные. «Основным стимулом при этом является четкое понимание, для чего эти данные будут использоваться (к примеру, доступ к повседневным продуктам и сервисам), а также гарантия их надежной защиты», – отметил представитель ВТБ.

Единая биометрическая системя является совместным проектом Банка России и «Ростелекома» по сбору биометрической информации и использования ее для идентификации пользователей финансовых услуг по двум параметрам – лицу и голосу. Персональные данные в зашифрованном и обезличенном виде хранятся также в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. Представители «Ростелекома» считают, что использование биометрических данных может значительно «упростить повседневную жизнь».