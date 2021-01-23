Почему город Блаундус называют Македонским?

Античный город Блаундус был построен посреди каньона, который защищал его от вторжения. Основан он был выходцами из Македонии после завоевательных походов Александра Великого. И сами жители называли город Блаундус Македонский. Ожидается, что этот город расскажет еще много интересного о своей истории в ближайшем будущем – ведь там совсем недавно начались раскопки. А пока посетителей привлекают три каменные арки, напоминающие английский Стоунхендж. #Блаундус #Македонский #Стоунхендж