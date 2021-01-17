Демре, который знают туристы из России, Украины и Беларуси

Крепость Иссиум возвышается над городом Демре, известным многим туристам тем, что там находится церковь, где когда-то был захоронен Святой Николай. По утверждениям ученых, крепость была построена в IV веке до нашей эры и является уникальным строением для своего времени и данного региона. Ее высота 13 метров. Внутри северной башни есть цистерна, а возле северной стены крепости – несколько маслобойных мастерских. #иссиум #Демре #СвятойНиколай