ПОЛИТИКА
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Демре, который знают туристы из России, Украины и Беларуси
Крепость Иссиум возвышается над городом Демре, известным многим туристам тем, что там находится церковь, где когда-то был захоронен Святой Николай. По утверждениям ученых, крепость была построена в IV веке до нашей эры и является уникальным строением для своего времени и данного региона. Ее высота 13 метров. Внутри северной башни есть цистерна, а возле северной стены крепости – несколько маслобойных мастерских. #иссиум #Демре #СвятойНиколай
иссиум / Others
17 января 2021 г.
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