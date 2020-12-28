В национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии Н. Ф. Гамалеи начнут разработку аналога препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, которым лечился президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС. Директор Центра Александр Гинцбург подтвердил получение гранта на проект, результаты которого будут представлены в конце 2021 года.

«Одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается [разработкой препарата]. Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде. К концу следующего года, я думаю, я вам расскажу о положительных результатах, а может быть, даже и раньше, может быть даже и осенью», – рассказал ученый.

Гинцбург также отметил, что Центр им. Гамалеи в данный момент работает над созданием новой вакцины, которая будет одновременно защищать организм и от COVID-19, и от гриппа. По его словам, данная универсальная технология уже отработана на ротавирусах, и она позволит создавать вакцины к различным штаммам одного и того же возбудителя, а также к разным вирусам, например, к коронавирусу и вирусу гриппа.

Директор Центра заявил, что основной причиной смерти больных коронавирусом являются внутрибольничные инфекции, и по этому направлению тоже ведутся разработки. «Также создаем всякую химию, которая должна защищать от внутрибольничных инфекций, это основная причина смерти ковидных больных в стационаре, когда их на аппараты искусственной вентиляции легких помещают <...>. Они умирают в первую очередь от внутрибольничных инфекций. Но это, конечно, не через месяц и не через два, дай Бог, через год это все уже появится», – резюмировал Александр Гинцбург.

74-летний американский президент Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом в начале октября, в самый разгар предвыборной гонки. Трампу были выписаны ремдисивир и стероидный препарат дексаметазон, также ему ввели экспериментальную сыворотку на основе антител производства фирмы Regeneron Pharmaceuticals. После четырех дней пребывания в военном госпитале президента выписали, сам он сообщил, что чувствует себя «суперменом». По подсчетам издания The New York Times, лечение Дональда Трампа обошлось в более чем 100 тысяч долларов.