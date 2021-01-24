ПОЛИТИКА
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Каменные скалы в виде печных труб
Миллионы лет вода и ветер создавали невероятный пейзаж, способный поразить воображение даже самого закоренелого любителя урбанизма. Необычные геологические образования в форме столбов турки называют каминами фей. Говорят, что в стародавние времена местные жители считали, что внутри этих труб живут феи и даже боялись к ним приближаться. Внешне скалы с конусообразными вершинами напоминают печные трубы, откуда и появилось такое название. #каппадокия #каминыфей #peribacalari
любителя урбанизма / Others
24 января 2021 г.
Истории
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