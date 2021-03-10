Где находится Аполлония?

Античный город Триполис расположен в провинции Денизли, в 20 км от Памуккале. Его старое название Аполлония, но начиная с I века нашей эры город упоминается в надписях и на монетах как Триполис, что значит «объединивший три полиса» – три небольших общины или поселения. Именно под этим названием он и существовал вплоть до VII века, когда был полностью заброшен, сильно пострадав от землетрясения 494 года и набегов Сасанидов. Город находился на пересечении трех важных областей – Фригии, Карии и Лидии. С 2012 года здесь активно ведутся раскопки. Сейчас для посетителей открыты две центральные улицы, главная площадь, здание церкви с фресками X века, торговые ряды с росписями на стенах и вилла с мозаичными полами.