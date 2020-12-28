Власти Армении должны быть привлечены к ответственности за случившееся с отрядом армянских полицейских в Шуше, заявил журналистам бывший глава полиции страны Владимир Гаспарян во дворе храма Сурб Гаяне в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, куда он прибыл вместе с представителями оппозиции.

По его словам, он находился в Шуше во время конфликта в Нагорном Карабахе и знает, что именно там происходило. В частности, Гаспарян рассказал, что в первые дни войны карабахские сепаратисты проводили военные совещания в Доме культуры в Шуше. Так, во время одного из таких совещаний по зданию был нанесен удар, в результате которого, по официальным данным, были убиты 20 армянских полицейских и еще 200 получили ранения.

«Когда в деятельность офицеров и генералов вмешиваются гражданские и проводят свои капризы, когда нападают на полицейских, такие люди просто самоутверждаются. Это хуже всего. А ответа за своих ребят я потребую, за все, что происходило», – сказал Гаспарян. Он добавил, что, по его мнению, количество убитых сотрудников правоохранительных органов Армении занижено, а похоронить их постарались незаметно, не воздав им почестей и даже не назвав их имен.

В любом случае проигравший руководитель страны должен уйти, считает Гаспарян. При таком руководстве он оправдывает всех, кто увольняется из силовых структур. «Кто не может терпеть идиотизма, пусть уходит. Кто остается, должен действовать в рамках закона», – подытожил он.

Согласно данным правоохранительных органов, в боевых действиях в Нагорном Карабахе участвовали 6,2 тысячи армянских сотрудников полиции, 200 из которых были ранены, 65 – погибли. Еще шестеро числятся без вести пропавшими.

Ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью армянскому «5-му каналу» заявил, что руководство Армении сделало все, чтобы война в Карабахе стала неизбежной. По его мнению, войны в регионе можно было и не допустить, однако действия кабинета Никола Пашиняна привели к неминуемому обострению. Непосредственным виновником всех этих ошибок Кочарян назвал самого премьера Армении.