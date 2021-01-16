Прогулка по «турецкому Гранд Каньону»

В некоторых источниках каньон Улубей упоминается как второй по величине в мире после американского Гранд Каньона. Эта информация не является доказанной, но каньон определенно очень большой. Его общая площадь – 119 гектаров, ширина от 100 до 500 метров, глубина 135-170 метров, общая длина 40-45 км. Пять лет назад над каньоном была построена стеклянная терраса, с которой открывается фантастический вид. Глубина каньона под прозрачным полом, по которому ходят посетители, 76 метров. #каньонулубей #убулей #ulubey