В городе Елабуга Республики Татарстан отказались переименовывать улицы с татарскими названиями, сообщает информационное агентство «Татар-информ». В ходе заседания топонимической комиссии обсуждалась инициатива по переводу татарских названий на русский язык. Так, улица Хыял стала бы улицей Мечтателей, Байлык – Богатой, переулок Дуслык купере – Мостовой.

Директива по переименованию татарских названий пришла из Москвы: ФКУ «Налог-сервис» ФНС отказалась регистрировать татарские наименования новых улиц Елабуги, при этом внеся в базу все русскоязычные. В качестве обоснования отказа привели постановление правительства «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», по которому «наименования улиц должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка».

Топонимическая комиссия Елабуги выступила против решения ФНС, но исполнительному комитету города пришлось поддержать его, поскольку в подвешенном состоянии жители новостроек не могут оформить документы на приобретенные квартиры.

«Члены топонимической комиссии Елабуги выразили несогласие с переводом наименований улиц на русский язык, поскольку сегодня Республика Татарстан имеет два государственных языка и имеет право присваивать наименования элементам планировочной структуры как на русском, так и татарском языках», – отмечается в комментарии исполкома.

Член комиссии и доцент филиала Казанского федерального университета Нигамаев отметил, что в Елабуге уже почти три десятилетия действует принцип топонимического равенства: половина улиц носят татарские названия, остальные – русские. Нигамаев подчеркивает рекомендательный характер решения ФМС, так как отказ ведомств не может исполнятся неукоснительно – это противоречит основам Конституции РФ.

«Исторические названия и имена, данные на национальных языках переводу не подлежат. Если девушку назвали Айгуль, то никому в голову не придет в паспорте указывать ее имя как Лунный цветок», — сказал доцент, отметив также, что часто татарские улицы переводятся на русский с ошибками.

По словам Нигамаева, отказ регистрации татарских топонимов вызвал широкий общественный резонанс: в Елабугу поступили обращения с поддержкой из Чувашии, Удмуртии, Башкирии. Депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ркаил Зайдулла обратился к республиканскому парламенту с просьбой вмешаться в ситуацию.