Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь вышла на свободу из следственного изолятора временного содержания, где она провела 48 часов. Как пишет«Новая газета», ей предъявлены официальные обвинения по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища.

«Все руководство МВД работало над раскрытием этого опасного преступления», – сыронизировала Соболь, отвечая на вопрос журналистов.

По ее мнению, дело является попыткой давления на основателя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального. Юрист рассказала, что с ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов, а также назначили девять экспертиз. Она отметила, что следователи «запутались в разных протоколах», а в деле присутствует «очень много несостыковок», цитирует «Медиазона» Соболь.

«Я не боюсь, и никакие наручники, которые с меня буквально три минуты назад сняли, меня не пугают. Меня не пугают никакие уголовные дела», – добавила она.

Любовь Соболь была задержана 25 декабря по делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или его угрозой (ч. 2 ст. 139 УК) из-за посещения дома Константина Кудрявцева – одного из предполагаемых сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к отравлению Навального. Дело против юриста ФБК было возбуждено по заявлению Галины Субботиной, которая, по информации СМИ, является тещей Кудрявцева.

После обыска в квартире юриста сотрудники правоохранительных органов увезли Соболь на допрос в московское управление Следственного комитета.

Ранее Алексей Навальный, который, по заключению немецких медиков, был отравлен ядом из группы «Новичок», опубликовал 45-минутную запись беседы с человеком, которого он называет сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым – одним из восьми сотрудников спецслужбы, которые подозреваются в причастности к покушению на убийство. На это четко указывают данные совместного расследования Bellingcat, CNN и The Insider при участии Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Проанализировав авиаперелеты подозреваемых, а также данные биллинга их телефонных разговоров, журналисты выяснили, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента России, а в 2020 году предприняли как минимум еще одну попытку отравления оппозиционера. В своем очередном видео Навальный называет имена и псевдонимы своих «недоброжелателей» и показывает их фотографии. Среди предполагаемых участников отравления фигурирует тот самый Кудрявцев, которого смог разоблачить оппозиционер.