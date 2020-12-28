Как рассказал председатель Антиядерного общества Татарстана Альберт Гарапов, в прошлом году свыше 500 сотрудников ОМОНа с собаками разогнали 20 человек из протестного лагеря, большинство из них были пожилые жители поселка.

«Мы хотели напомнить всем об этом. Во-вторых, во время пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин сказал о необходимости создания индустрии переработки мусора. Мы говорим об этом уже годами. Это было бы альтернативой мусоросжигательному заводу. Мы требуем немедленно прекратить строительство завода в Осиново», – сказал Гарапов в интервью изданию.

По его словам, МСЗ обойдется примерно в 30 миллиардов рублей. «Чтобы покрыть расходы, надо будет сжигать минимально 550 тысяч тонн мусора в год. Это 1500 тонн в день. В Татарстане нет столько мусора, это означает, что к нам будут его свозить из других регионов», – добавил Гарапов, призвав общественность объединиться против строительства.

На фоне протестов активистов против возведения таких предприятий мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что приобретет участок сыну рядом с МСЗ. Однако, как выяснили журналисты «Радио Азаттык», сын мэра не купил, а арендовал участок.

О строительстве новых мусорожигающих заводов в России СМИ писали еще весной 2017 года. Тогда же против строительства выступили российские экоактивисты. Митинги и пикеты прошли почти во всех субъектах РФ, где планируется построить МСЗ.