Свыше половины родителей (53%) в России заявили о беспрецедентном отставании школьников по образовательной программе, свидетельствует исследование группы сервисов «Актион Образование», имеющееся в доступеу РБК. Однако руководство школ с ними не соглашается, называя отставание либо минимальным, либо вообще не существующим. В опросе «Актион Образование» участвовали более 3 тысяч человек – около 1,6 тысяч директоров школ и их заместителей и 1,4 тысяч родителей из 65 российских регионов. 47% директоров заявили, что в 2020 году ученики отстают по программе «минимально», 22% школьного руководства утверждает, что никакого отставания нет в принципе. Доля родителей, надеющихся на минимальное снижение продуктивности школьников, составила 22%. Почти 40% директоров школ отметили, что небольшое снижение результатов имеет место каждый год после летних каникул. С ними соглашаются только 11% опрошенных родителей. Большинство из них (54%) объясняют отставание своих детей введением дистанционного обучения весной в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире. Именно удаленка спровоцировала провал в знаниях. 20% родителей среди причин также указали неготовность учителей проводить занятие в онлайн-режиме. По данным исследования, большинство школ (72%) в новом учебном году не ушло на дистанционное обучение, несмотря на вторую волну пандемии, начавшуюся осенью. На карантин чаще уходили учебные заведения в мегаполисах (например, в Москве). Полностью на карантин закрылось около 7% школ. В 20,4% школ на удаленку переводили только классы, в которых кто-то заразился коронавирусом. 51% опрошенных родителей подтвердили, что дети продолжали ходить в школу осенью. Остальные сообщили о переходе на дистанционное обучение всем классом или школой. Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отмечал, что переход на удаленку подходит только для отдельных классов и регионов, а не для всех школ сразу. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что школьники с шестого по 11-й классы в Москве после новогодних каникул смогут вернуться к очному обучению – это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.