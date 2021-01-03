ПОЛИТИКА
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Полет на воздушном шаре над сказочной землей
На рассвете над Каппадокией в небо взмывают сотни шаров, унося навстречу облакам счастливых туристов. Никто не способен заранее предсказать, состоится ли полет – все зависит исключительно от ветра. Полет длится около часа. Шары, подчиняясь порывам ветра, летят в ту или иную сторону. А Вы хотели бы подняться в небо на воздушном шаре? #каппадокия #шарывкаппадокии #cappadociaballoon
Полет на воздушном шаре над сказочной землей / Others
3 января 2021 г.
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