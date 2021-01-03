Полет на воздушном шаре над сказочной землей

На рассвете над Каппадокией в небо взмывают сотни шаров, унося навстречу облакам счастливых туристов. Никто не способен заранее предсказать, состоится ли полет – все зависит исключительно от ветра. Полет длится около часа. Шары, подчиняясь порывам ветра, летят в ту или иную сторону. А Вы хотели бы подняться в небо на воздушном шаре? #каппадокия #шарывкаппадокии #cappadociaballoon