Шарм цветущих лотосов

Озеро Ышыклы находится в провинции Денизли. Его площадь 64 квадратных километров, а глубина – менее 9 метров. В августе Ышыклы наполняется цветущими лотосами, что придает ему особый шарм, но и без них озеро невероятно красиво. Второе название озера – Чиврил. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться дикой природой. Озеро пресноводное и служит домом для большого количества рыб и водоплавающих птиц. #isikligolu #türkiyegölleri #ısıklıgöl