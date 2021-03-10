ПОЛИТИКА
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Шарм цветущих лотосов
Озеро Ышыклы находится в провинции Денизли. Его площадь 64 квадратных километров, а глубина – менее 9 метров. В августе Ышыклы наполняется цветущими лотосами, что придает ему особый шарм, но и без них озеро невероятно красиво. Второе название озера – Чиврил. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться дикой природой. Озеро пресноводное и служит домом для большого количества рыб и водоплавающих птиц. #isikligolu #türkiyegölleri #ısıklıgöl
ышыклы / Others
10 марта 2021 г.
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