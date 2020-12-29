Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве пригрозило обратиться в суд с просьбой заменить российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, если он не явится в филиал ведомства в 9 часов утра 29 декабря, цитирует«Медуза» адвоката Вадима Кобзева.

Навальный в данное время находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления. К 9 утра 29 декабря в Москву по вызову ФСИН он не приехал.

В сообщении ведомства отмечается, что Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

Ранее в журнале Lancet была опубликована статья на основе материалов берлинской клиники «Шарите», собранных по результатам лечения Навального. Авторы материала, описывая лечение российского политика, немецкие специалисты, пришли к выводу, что он был отравлен фосфорорганическими веществами. Кроме того, в публикации говорится, что Навальный был выписан из клиники 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Во ФСИН указали, что если «факт уклонения условно осужденного от контроля» подтвердится, в отношении него «будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». Данная статья также предполагает, что если условно осужденный в течение испытательного срока «систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля», ведомство может подать в суд ходатайство о замене условного срока на реальный.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя сообщение УФСИН на своей странице в Twitter, назвала его «фантастикой». «ФСИН, прекрасно зная, что Навальный находится на лечении в Германии, пытается запрыгнуть в последний вагон (испытательный срок у Алексея заканчивается 30 декабря) и требует явиться в инспекцию завтра. А иначе будет требовать заменить условный срок реальным», – говорится в твите.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, когда он возвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. Правительство Германии сообщило, что военные специалисты-токсикологи обнаружили в его организме следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Позднее это подтвердили специалисты из Швеции и Франции. Российские врачи заявляли о несогласии с диагнозом западных коллег.

Дело «Ив Роше»

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве. Согласно судебному решению, братья похитили 26,8 миллиона рублей у компании «Ив Роше» и 4,5 миллиона рублей у «Многопрофильной процессинговой компании» (МПК).

В результате Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условного срока с испытательным сроком, а Олег Навальный – к 3,5 годам колонии общего режима. Кроме того, с братьев взыскали около 4 миллионов рублей компенсации ущерба и по 500 тысяч рублей штрафа. Свою вину они оба отказались признавать. Алексей Навальный назвал уголовное преследование попыткой лишить его возможности заниматься политикой.

В декабре 2015 года защита Навального заявила, что он выплатил в полном объеме сумму, которую суд взыскал с него и его брата.

Олег Навальный отбывал наказание в орловской колонии. Он дважды подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но оба раза суд отказывался отпустить его. Он вышел на свободу в июне 2018 года.

Позже испытательный срок для Навального был продлен на год – до 30 декабря 2020 года. Таким образом, если суд примет сторону ФСИН, оппозиционер может получить 3,5 года реального заключения.