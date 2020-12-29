Отлученного от церкви схиигумена Сергия (Романова) задержали и отправили в Москву – он подозревается в склонении детей к суициду, сообщает «Коммерсант».

Накануне вечером в соцсетях появились видео, на которых сотрудники российских силовых структур штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь и задержали бывшего схимонаха Сергия . Его доставили на допрос в СКР по Свердловской области, где он проходит подозреваемым по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица, до четырех лет лишения свободы»).

По словам адвоката Светланы Герасимовой, сотрудники правоохранительных органов не предоставили оснований для проведения обысков на территории монастыря. «Предварительно можно сказать, что следственные действия проходят с грубыми нарушениями УПК. Для проведения обысков ночью должны быть веские основания, а нам про них не сообщили. Мы не знаем, почему его увезли и почему адвокатов к нему не допускают», – сообщила она.

Предположительно, поводом для задержания и допроса стала одна из его проповедей, опубликованная в YouTube, где Сергий спрашивал у прихожан, среди которых были также несовершеннолетние, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее. Детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков обратился в связи с этим в прокуратуру, попросив проверить запись на предмет призыва к самоубийствам.

«Речь не шла о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме», – рассказал изданию Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря.

Бывший схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как начал утверждать в проповедях, что коронавирус – это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы». После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергию проведение служб. На Романова завели административное дело, в результате которого по решению суда 10 сентября он был отлучен от церкви.