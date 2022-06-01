Ирак возмущен помилованием президентом США боевиков ЧВК Blackwater

16 сентября 2007 четверо боевиков американской ЧВК «Blackwater» открыли беспорядочную стрельбу на площади Нисур в Багдаде, где они охраняли американских дипломатов. Погибли 14 мирных жителей, 17 получили ранения. Убийц осудили и дали максимальный срок заключения. Однако накануне президент США Дональд Трамп помиловал всех четырех, что вызвало негодование в Ираке. #Багдад #Ирак #Трамп