ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ирак возмущен помилованием президентом США боевиков ЧВК Blackwater
16 сентября 2007 четверо боевиков американской ЧВК «Blackwater» открыли беспорядочную стрельбу на площади Нисур в Багдаде, где они охраняли американских дипломатов. Погибли 14 мирных жителей, 17 получили ранения. Убийц осудили и дали максимальный срок заключения. Однако накануне президент США Дональд Трамп помиловал всех четырех, что вызвало негодование в Ираке. #Багдад #Ирак #Трамп
президент США Дональд Трамп / Others
1 июня 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us