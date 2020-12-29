ПОЛИТИКА
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Полиция опубликовала видео момента взрыва в Нэшвилле
Полиция американского Нэшвилла опубликовало видео взрыва 25 декабря в столице штата Теннесси, США, 63-летний Энтони Куинн Уорнер подорвал себя в автотрейлере. Жертв удалось избежать благодаря предупреждению о взрыве, которое прозвучало из фургона. Полицейские успели эвакуировать людей. По неофициальной версии, мужчина страдал «паранойей» по поводу технологии 5G. #США #Нэшвилл #взрыв
Полиция опубликовала видео момента взрыва в Нэшвилле / Others
29 декабря 2020 г.
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