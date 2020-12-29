Министерство юстиции России 28 декабря представило обновленный реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, в который вошли пять граждан РФ: 79-летний правозащитник Лев Пономарев, журналисты – Людмила Савицкая («Радио Свобода», «МБХ-Медиа»), Сергей Маркелов («Радио Свобода», «7х7») и главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, а также петербургская художница-акционистка и активистка Дарья Апахончич.

Это первый случай, когда в в реестр «иноагентов» попали физлица. Теперь они под угрозой административной ответственности должны создать юридические лица для общения с Минюстом и маркировать любые публикации пометкой, что автор является «иностранным агентом».

Ранее в списке СМИ-иноагентов значились Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал «Настоящее Время», а также еще несколько подразделений медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. 21 декабря Минюст расширил список за счет включения некоммерческих организаций (например, под действие закона попала деятельность Санкт-Петербургского благотворительного фонда «Гуманитарное действие» и др.) и добавил также в список СМИ, «выполняющих функции иностранного агента», чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT» – учредителя сайта Caucasus Times, который с 2003 года освещает события на Северном Кавказе. Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения, в частности, они (как и включенные в список физические лица) обязаны предоставлять регулярные финансовые отчеты о своей деятельности и определенным образом маркировать свои публикации в СМИ.

Закон о возможности включения физических лиц в реестр СМИ-иноагентов был принят в конце 2019 года. Для этого не обязательно быть журналистом – достаточно дать комментарий одному из 12 изданий или распространить их публикации в социальных сетях. Именно это послужило основанием для включения в реестр Апахончич и Пономарева.

Однако 23 декабря 20200го Госдума приняла еще один закон, позволяющий признавать иностранным агентом любого человека, который «осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного государства» или ведет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ. Этот закон еще не подписан президентом, но, как отмечают эксперты, вряд ли будет им отклонен.

«Попадание в этот реестр для меня стало неожиданностью, – цитирует Апахончич «Коммерсант». – Как я поняла, чтобы туда попасть, нужен блог и какие-то деньги из-за границы. Ну вот я получала гонорары за свои зарубежные концерты – последний раз из Финляндии, например». Она намерена оспорить решение в суде.

Денис Камалягин связал свое участие в списке СМИ-иноагентов с единственным материалом, который он за гонорар написал для подразделения Радио Свободы «Север.Реалии». «Гонорар был до того, как сам закон появился. Если мне присвоен статус за то, что случилось до момента вступления закона в силу, то я считаю, что это незаконно», – прокомментировал ситуацию Камалягин. У Сергея Маркелова вообще нет соображений, почему он попал в скандальный список.

Лев Пономарев считает, что он «попал в список уважаемых изданий и в хорошую компанию». Сведения о том, что он получал иностранные деньги за «распространение информации с сайтов СМИ-иноагентов на своей странице в Facebook» правозащитник назвал полной чушью: «Никогда ни от какого СМИ я не получал никаких денег. Ни в качестве автора, ни эксперта, ни за репосты в соцсетях».

Расширение действия законодательной базы потенциально позволит включить в список любого гражданина, который взаимодействует со СМИ – иностранным агентом и получает финансирование из-за рубежа. Под иностранным финансированием понимаются также гранты на научные исследования.