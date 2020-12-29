ПОЛИТИКА
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал «Политиком года»
Российское издание «Ведомости» опубликовало итоги своего ежегодного спецпроекта «Персона года» по шести номинациям. В результате читательского голосования президент Азербайджана Ильхам Алиев был объявлен «Политиком года»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал «Политиком года»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Фото: Reuters / Others
29 декабря 2020 г.

«Президент Азербайджана по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 году убедительной военной победы, а по меркам региона – так и вовсе настоящего триумфа», – пишет газета, отмечая, что «теперь выпускнику МГИМО Алиеву, окружение которого имеет прочные связи не только с турецкими, но и с российскими элитами, предстоит выиграть мир».

В списке кандидатов на звание «Политик года» фигурировали также президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Политиком года», по мнению не читателей, а редакции «Ведомостей», стал новоизбранный президент США Джо Байден, который должен вступить в должность 20 января.

В 2015 году британское издание The Business Year назвалоИльхама Алиева «Человеком года». При выборе претендента на данную номинацию был принят во внимание вклад Баку в обеспечение энергетической безопасности Европы и диверсификацию источников энергии. Кроме того, отмечало издание, Азербайджан играет важную роль в реализации соединяющих континенты крупных транспортно-коммуникационных проектов и прилагает большие усилия для создания транспортных коридоров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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