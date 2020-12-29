БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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У Турции появятся торпеды для беспилотников
Снаряды легкого класса ORKA позволят турецкому ВПК двигаться в сторону импортозамещения, а командованию ВМС – решить широкий круг боевых задач
У Турции появятся торпеды для беспилотников
У Турции появятся торпеды для беспилотников / Others
29 декабря 2020 г.

Дан официальный старт разработке 324-миллиметровой торпеды Roketsan ORKA Light Torpedo – снаряд проектируется под задачи командования ВМС Турции, в том числе с прицелом на импортозамещение и отход от необходимости приобретать иностранные комплектующие. При этом ее носителем могут выступать не только субмарины и патрульные самолеты, но вертолеты и даже беспилотники.

Макет реального размера (Mock-Up) легкой торпеды ORKA был впервые представлен в рамках 13-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF'17). Основным подрядчиком выступает компания Roketsan, а Aselsan – субподрядчиком.

В данный момент ведутся исследования по созданию прототипа торпеды для окончательной тренировки с активной головкой самонаведения, усовершенствованными алгоритмами наведения и максимальной скоростью. На втором этапе проекта ORKA планируется разработать прототип торпеды с боевой частью.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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