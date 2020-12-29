Министерство экономического развития РФ сначала предложило признать курорты Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск единым курортным регионом Кавказские Минеральные Воды. Теперь стало известно, что ведомство готовит масштабный план по развитию кластера. Предварительный объем бюджета составит около 40 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. Сейчас Минэкономразвития и власти Ставрополья разрабатывают перечень мероприятий для плана, который должны будут согласовать федеральные органы власти, но председатель правительства Михаил Мишустин его уже поддержал.

«Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поддержал создание отдельного плана мероприятий по развитию региона Кавказские Минеральные Воды. Он будет состоять из 25 мероприятий с предварительным общим объемом финансирования порядка 40 миллиардов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, а также частных инвесторов», – заявили в министерстве.

Основная цель проекта, как отметили в ведомстве, – решение проблем, сдерживающих развитие городов-курортов и рост турпотока и негативно влияющих на качество жизни населения. В приоритете: развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, в частности обеспечение жителей питьевой водой, реконструкция дорог и путепроводных развязок. По плану Минэкономразвития, эти меры создадут условия для привлечения частных инвестиций на объекты санаторно-курортной направленности.

«Планируется благоустройство общественных пространств, проекты которых предусматривают комплексное развитие территорий с созданием рекреационной пешеходной инфраструктуры и событийными площадками для проведения городских и региональных мероприятий. Новые общественные пространства будут ориентированы на местных жителей и будут способствовать увеличению туристического потока», – рассказал представитель министерства.

На развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе в 2021 году из федерального бюджета уже выделено 2,8 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство велотерренкура, а также реконструкцию и благоустройство курортной зоны Железноводска.