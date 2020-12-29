Азербайджанский чемпион благодарит Турцию за поддержку

Многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу и смешанным единоборствам из Азербайджана Хаяль Абдуллаев поблагодарил Турцию за поддержку во время освободительной операции в Нагорном Карабахе. В данный момент спортсмен готовится к чемпионату мира по смешанным единоборствам. Тренировки проходят в турецком городе Карабюк. #НагорныйКарабах #ХаяльАбдуллаев #благодарность