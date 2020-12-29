Узбекистан отменил уголовное наказание за клевету, а Россия его ужесточает
ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Узбекистан отменил уголовное наказание за клевету, а Россия его ужесточаетПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал документ, отменяющий уголовную ответственность за клевету и наказания. В России, наоборот, с этого года за клевету можно будет получить от двух до пяти лет
Фото: ТАСС / Others
29 декабря 2020 г.

В Узбекистане отменили уголовную ответственность за клевету и оскорбления, сообщает«Интерфакс». Документ, подписанный президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, был опубликован в официальных узбекских СМИ в субботу, 26 декабря, и фактически вступил в силу. Отныне клевета и оскорбления в Узбекистане не будут караться годом ограничения или лишения свободы. Соответствующие пункты исключены из уголовного кодекса страны. Административное наказание за клевету, в том числе и в сети, остается. Нарушителей ждут штраф суммой от 200 до 500 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательные общественные работы от 300 до 360 часов. На данный момент БРВ в Узбекистане составляет 262 470 сумов в месяц (эквивалентно 25 долларам). В Российской Федерации, напротив, наказания за клевету и оскорбления ужесточаются. 25 декабря Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий наказания за клевету в виде лишения свободы на срок до двух лет, а в случае, если клеветой признаны обвинения в сексуальных домогательствах – до пяти лет. До сих пор был предусмотрен только штраф в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до 240 часов. Эти виды наказаний в законе также остаются. Депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин, который стал инициатором введения поправок, ранее заявлял, что данный закон будет распространяться и на блогеров, и на создателей Telegram-каналов. Клеветой может быть признана опубликованная информация в отношении индивидуально неопределенных лиц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us