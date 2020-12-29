В Узбекистане отменили уголовную ответственность за клевету и оскорбления, сообщает«Интерфакс». Документ, подписанный президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, был опубликован в официальных узбекских СМИ в субботу, 26 декабря, и фактически вступил в силу. Отныне клевета и оскорбления в Узбекистане не будут караться годом ограничения или лишения свободы. Соответствующие пункты исключены из уголовного кодекса страны. Административное наказание за клевету, в том числе и в сети, остается. Нарушителей ждут штраф суммой от 200 до 500 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательные общественные работы от 300 до 360 часов. На данный момент БРВ в Узбекистане составляет 262 470 сумов в месяц (эквивалентно 25 долларам). В Российской Федерации, напротив, наказания за клевету и оскорбления ужесточаются. 25 декабря Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий наказания за клевету в виде лишения свободы на срок до двух лет, а в случае, если клеветой признаны обвинения в сексуальных домогательствах – до пяти лет. До сих пор был предусмотрен только штраф в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до 240 часов. Эти виды наказаний в законе также остаются. Депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин, который стал инициатором введения поправок, ранее заявлял, что данный закон будет распространяться и на блогеров, и на создателей Telegram-каналов. Клеветой может быть признана опубликованная информация в отношении индивидуально неопределенных лиц.