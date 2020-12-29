Среди наиболее часто упоминаемых причин отказа от отечественной прививки — желание дождаться окончания испытаний препарата (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). Еще 12% опрошенных либо имеют противопоказания для вакцинации, либо не видят смысла в прививках.

Данные последнего опроса оказались сравнимы с результатами аналогичных опросов «Левада-центра», которые проводились в течение последних четырех месяцев. Например, в августе от вакцинации отказывались 54% респондентов, а в октябре – 59%. Сторонников прививки насчитывалось 38 и 36% соответственно.

По официальным данным на 29 декабря, количество инфицированных коронавирусом в России превысило 3 миллиона человек, умерли от ковида 55 827 пациентов.