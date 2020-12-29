КУЛЬТУРА
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Больше половины россиян не доверяют отечественной вакцине «Спутник V»
Около 58% жителей России не хотят прививаться от коронавируса российской вакциной «Спутник V», при этом решиться на такой шаг готовы 38% россиян, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра»
Больше половины россиян не доверяют отечественной вакцине «Спутник V»
Фото: Reuters / Others
29 декабря 2020 г.

Среди наиболее часто упоминаемых причин отказа от отечественной прививки — желание дождаться окончания испытаний препарата (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). Еще 12% опрошенных либо имеют противопоказания для вакцинации, либо не видят смысла в прививках.

Данные последнего опроса оказались сравнимы с результатами аналогичных опросов «Левада-центра», которые проводились в течение последних четырех месяцев. Например, в августе от вакцинации отказывались 54% респондентов, а в октябре – 59%. Сторонников прививки насчитывалось 38 и 36% соответственно.

По официальным данным на 29 декабря, количество инфицированных коронавирусом в России превысило 3 миллиона человек, умерли от ковида 55 827 пациентов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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