Иркутское издание «Бабр» в своем Telegram-канале опубликовало письмо от Роскомнадзора с требованием удалить статью 14-летней давности о пьяном дебоше председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. Об этом пишут«Открытые медиа». «По имеющейся информации, материал содержит сведения, нарушающие законодательство Российской Федерации в области распространения информации. Просим в кратчайшие сроки принять меры по удалению данных сведений с указанной интернет-страницы», – гласит требование ведомства. Статья, о которой вспомнил Роскомнадзор, вышла в 2006 году и сейчас доступна вкэшеGoogle. В ней рассказывается о том, как на тот момент еще депутат Госдумы Хинштейн устроил беспорядок в одной из гостиниц Ижевска во время празднования дня рождения своего друга. При этом свидетелями дебоша стали Максим Галкин, Алла Пугачева, Лолита и Александр Песков, прилетевшие на частном самолете для выступления на мероприятии, но в итоге артисты «боялись выйти из своих номеров до рассвета». «Бабр» утверждает, что Хинштейн якобы напился до такой степени, что бегал по коридорам гостиницы без одежды и разбивал окна мебелью. Сам депутат свое присутствие в отеле и празднование дня рождения в 2006 году подтвердил, однако дебош отрицает. «Никаких действий, нарушающих закон, я не совершал», – сказал политик. Александр Хинштейн является автором нескольких законопроектов, связанных с цензурой в СМИ и интернете. Один из них – поправка к закону «О защите информации», согласно которой в России должен появиться реестр социальных сетей с возможностью блокировки противоправного контента.