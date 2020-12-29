Сразу в нескольких российских регионах ФСБ совместно с Росгвардией задержали свыше двух десятков человек, подозреваемых в переделке гражданского оружия в боевое и его продаже, сообщает «МБХ медиа». Всего за 2020 год ФСБ провел не менее шести операции по ликвидации подпольных складов. 28 декабря ФСБ задержали 28 жителей 13 регионов РФ по подозрению в преступной деятельности: Карелия, Приморский край, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Нижегородская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Тверская, Томская, Челябинская и Ярославская области. В тайниках, мастерских и квартирах силовики нашли 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств: 19 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов, а также специальный автомат «Вал», который стоит на вооружении спецслужб. «Вал» был разработан в середине 1980-х годов на базе бесшумной снайперской винтовки «ВСС». Именно его использовали убийцы криминального авторитета Алана Усояна, известного как Дед Хасан, в Москве в 2013 году. По данным СМИ, в России активно развивается подпольная торговля оружием. В 2020 году ФСБ отчиталась как минимум о шести операциях по задержанию торговцев нелегальным оружием. В марте этого года силовики ликвидировали 13 подпольных оружейных мастерских, в которых модифицировались гражданские образцы оружия и изготавливались боеприпасы. Спецслужбы конфисковали 88 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы. В апреле облавы на незаконных торговцев оружием прошли еще в 20 российских регионах, в июне и сентябре были обнаружены более 30 подпольных мастерских. За первые шесть месяцев 2020 года, по статьям, связанным с незаконным оборотом оружия в России, было вынесено более 2,8 тысяч приговоров. Всего в суды поступило почти 5 тысяч уголовных дел по статьям 222-226 УК РФ. В рамках борьбы с нелегальным рынком государство запустило программу добровольной сдачи оружия, благодаря которой можно не только освободиться от уголовной ответственности, но и получить денежную компенсацию.