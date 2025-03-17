Американский авианосец USS Harry S. Truman подвергся баллистическому и беспилотному удару второй раз за последние 24 часа. Об этом заявили хуситы, отметив, что это ответ на авиаудары США по Йемену.

Официальный представитель Вооруженных сил хуситов Яхья Сари сообщил, что атака приурочена к годовщине битвы при Бадре, символизирующей борьбу ислама против угнетения.

По его словам, авианосец, находившийся в северной части Красного моря, был атакован в ходе многочасовой операции с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

Сари отметил, что этот удар сорвал подготовку новой атаки США на Йемен, а американские военные самолеты были вынуждены вернуться на базу.

Кроме того, он подчеркнул, что морская блокада в регионе продолжится, пока Израиль не обеспечит доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Мы будем препятствовать израильским судам в объявленной зоне военных операций и продолжим морскую блокаду против Израиля», – заявил он.

7 марта хуситы дали Израилю четырехдневный срок на открытие гуманитарных коридоров в Газу, угрожая возобновить морские атаки.

15 марта Дональд Трамп объявил в Truth Social, что отдал приказ о «массированном ударе» по хуситам в Йемене.

В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси заявил, что новая атака США лишь усилит военный потенциал движения.

«Американские военные корабли и самолеты теперь являются нашими законными целями», – заявил он.

По данным хуситов, в результате авиаударов США и Великобритании по нескольким городам Йемена, включая Сану, погибли 53 человека, еще 98 получили ранения.