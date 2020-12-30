Россия продолжает усиливать свое военное присутствие на северо-востоке Сирии — возле границы Турции. По информации агентства Anadolu, за последний месяц численность дислоцированного контингента в Хасеке была увеличена до 1000 человек — в провинции, которая за исключением территории аэродрома контролируется радикальными структурами (силами «Асаиш» и отрядами ОНС — сирийским ответвлением террористической РПК).

В течение декабря российские военные активно переправляли грузы военного назначения с базы ​​Хмеймим в Латакии в город Камышлы в Хасаке. Так, одна из последних поставок включала себя переброску двух боевых самолетов и шести вертолетов. На территории аэродрома в Камышлы, контролируемого сирийским Асада, сейчас проводится обучение 1200 новобранцев из различных ополченческих групп, лояльных Башару Асаду. По сообщениям, они разбиты на группы по 300 человек, за каждой приглядывают трое российских военных.

Российские войска расширили контроль на северо-востоке Сирии после того, как в октябре 2019 года ряд объектов покинули американцы по приказу президента Дональда Трампа. С тех пор РФ постоянно усиливала свое военное присутствие к востоку от Евфрата, в том числе в районах, находящихся под контролем ОНС/РПК, увеличивая количество своих военных баз и постов.

Сейчас Москва располагает 18 объектами в районах, находящихся под контролем ОНС к востоку от Евфрата, а именно в Хасаке, Ракке, Манбидже и Айн-эль-Арабе (Кобани) в Алеппо.

Кроме того, как ранее отмечало агентство Anadolu, Россия пыталась формировать ополчение из местных жителей в Хасеке. Рекрутинг проводился в городах Амуда и Тель-Тамр. Официально миссия таких соединений должна была заключаться в защите российских военных объектов и в сопровождении колонн военнослужащих, а неофициально — создать прецедент перехода курдов в лояльное РФ ополчение. Однако в итоге из местных удалось собрать только около 100 человек.