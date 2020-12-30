Американская компания Apple рассматривает возможность производства легкового автомобиля в 2024 году, а также создание систем автономного вождения и «революционных аккумуляторов», сообщает Reuters.

Ранее СМИ писали, что компания Apple начала разработку проекта еще в 2015 году. Но в 2016-ом он был подвергнут ревизии и команда персонала с проектирования авто переориентировалась на предоставление программного обеспечения, которое можно было бы лицензировать для других производителей машин.

Apple полагается на третьи стороны в предоставлении ряда компонентов для технологии автономного вождения автомобиля, включая системы LIDAR. Технология аккумуляторов Apple основана на конструкции «моно-ячеек», которая позволяет разместить большие емкости в общем аккумуляторном блоке, не разделяя его на отдельные компоненты. По данным Reuters, это может позволить «потенциально увеличить емкость аккумуляторных блоков» и снизить затраты.

Компания Apple пока принципиально воздерживается от комментариев по автомобильной тематике. Среди экспертов есть мнение, создание автомобиля с нуля – слишком амбициозная задача даже для такого гиганта, как Apple, поэтому они не исключают, что компания в итоге сконцентрируется на создании систем автономного вождения, а не на полном производстве авто. Впрочем, известный китайский аналитик Минг-Чи Куо считает, что у автомобиля от Apple есть будущее, но прогнозирует, что в железе электрокар появится не ранее 2028 года.