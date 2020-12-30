ПОЛИТИКА
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В Ростовской области студент спас провалившегося под лед школьника
21-летний студент спас ребенка, который провалился под лед. В поселке Кулешовка Ростовской области трое школьников гуляли по замерзшему пруду. Под одним из них лед проломился, это увидел в окно житель ближайшего дома и бросился на помощь. На место прибыли спасатели, которые оказали первую помощь пострадавшему и отвезли его в больницу. #спасмальчика #Россия #спасатель
В Ростовской области студент спас провалившегося под лед школьника / Others
30 декабря 2020 г.
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